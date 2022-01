Portugal eleito como o quarto melhor país do mundo para a reforma

Portugal ocupa a quarta posição do "2022 Annual Global Retirement Index", que aponta os dez melhores países do globo onde os reformados podem viver.



O índice baseia-se em 10 indicadores, com pontuação, desde a saúde ao clima, passando pela segurança. A soma da pontuação de todos os indicadores gera uma média que define a posição de cada país.



No caso de Portugal, entre os indicadores com avaliação mais positiva contam-se o clima, o sistema de saúde e o custo de vida.



Este ano, a Costa Rica, que até então ocupava o primeiro lugar da tabela, foi destronada pelo Panamá.





10.º Uruguai O Uruguai é um país com uma pequena população (3,5 milhões) entre o Brasil e a Argentina. O índice destaca o facto de este ser um país com fácil acesso aos cuidados de saúde, à segurança social e por "não ter um registo de grandes catástrofes naturais". Os custos são também um ponto de atração: uma casa com dois quartos pode custar apenas 700 dólares por mês. A publicação salienta ainda que "um rendimento entre 2.500 e 3.500 dólares é o suficiente para ter uma boa vida no Uruguai".



9.º Espanha O índice dá destaque ao facto de Espanha possuir dois sistemas de saúde: público e privado, o que obriga alguém com visto a possuir um seguro durante pelo menos cinco anos. A publicação dá ainda destaque para a possibilidade de deter um "visto glod", ainda que este seja "bastante oneroso". Para os analistas que elaboram o índice, o país será ainda um hub de nómadas digitais já em 2022. "As praias e o sol são no entanto o que mais atrai mais neste país", refere o indíce.



8.º França Para os especialistas que elaboraram o índice, "França é um ponto de atração pelas paisagens e pela história". No que toca aos custos, "o preço da habitação é um plus já que o custo de uma habitação é 34% menor do que nos EUA. Uma casa com dois quartos em Dordone pode custar apenas 250 mil dólares", acrescenta a publicação. 7.º Malta O índice aponta Malta como um destino ideal para os amantes de história e que gostam de poupar tempo nas deslocações. No que toca aos custos, "um apartamento moderno um quarto na área metropolitana que a maioria dos americanos acharia confortáveis estão na faixa de 900 a 1.600 dólares por mês".

Por outro lado, apesar de "as refeições em cafés e restaurantes custarem menos do que nos EUA, continuam a ser caras para um reformado com uma pensão média" (na ótica norte-americana, em torno dos 2.500 dólares). 6.º Equador O índice aponta o país, como "um sítio ideal para viver com 1.500 dólares de pensão". O turismo do Equador cresceu 30% nos últimos cinco anos. 5.º Colômbia A Organização Mundial de Saúde (OMS), classifica o sistema de saúde da Colômbia na posição 22, num ranking total de 191 países que analisam. Atualmente 41% dos melhores hospitais latino-americanos estão na Colômbia. O custo de vida é bastante baixo, ainda que funcione como um contra-peso, na hora de escolher um destino, face à insegurança que se vive no país.



4.º Portugal "Não é por acaso que Portugal está no topo dos rankings mundiais de destinos de eleição. É um país seguro, barato e bonito, para além de que os portugueses são bastante amigáveis", descreve o índice. Para a publicação o facto de boa parte da população aprender inglês na escola, torna o país "mais confortável para os hóspedes". 3.º México O México já é um destino de eleição para reformados canadianos e norte-americanos. "Os baixos custos na saúde, assim como as paisagens e a gastronomia fazem do país o local favorito para muitos pensionistas", refere o índice.



2.º Costa Rica Praias. É a palavra de melhor descreve o país. Para o índice, "a temperatura, a paisagem e a população local são o ponto forte da região". A publicação destaca ainda o facto de o país ter uma das mais altas esperanças média de vida do globo.



1.º Panamá A posição estratégica do Panamá torna-o um sitio ideal para a reforma de muitos norte-americanos. O país fica a três horas de avião de Miami e tem a mais alta pontuação no que toca ao clima, segurança e custo de vida. Os transportes rápidos e baratos, assim como a mais alta pontuação no que toca ao sistema nacional de saúde, tornam a região o ponto mais atrativo do globo para reformados.



