Powell acredita que economia dos EUA pode suportar nova vaga da covid-19

A economia dos Estados Unidos é suficientemente resiliente para suportar uma eventual nova vaga da pandemia, desde logo porque "aprendeu a lidar" com a covid-19. A convicção é de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, e noticiada esta sexta-feira pela Reuters.





De acordo com a agência noticiosa, o líder do banco central acredita que a economia americana não será afogada por uma nova onda da pandemia, nem pelo crescimento da inflação que vem sendo sentido.





Dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio mostram que a maior economia mundial regressou no segundo trimestre a níveis pré-pandemia, no entanto o relatório divulgado sinalizava ainda uma quebra nos rendimentos das famílias.





A economia americana cresce a uma taxa anualizada de 6,5%, o que compara com a estimativa de 7% da Fed.

Em declarações proferidas na quarta-feira, e também citadas pela Reuters, Jerome Powell lembrava que a assegurar um comportamento acima do esperado da economia durante a vaga de novos contágios observada no verão do ano passado esteve o recurso a estímulos económicos garantidos pelo governo federal, assim como os apoios aos desempregados e outros apoios sociais.





Este tipo de resposta abrangente à crise, sinalizou Powell, possibilitou que cada vaga da covid-19 fosse tendo um impacto económico cada vez menor.





No entanto, à medidas que os apoios extraordinários vão sendo retirados do terreno, cresce o receio quanto ao impacto da mais contagiosa variante Delta do novo coronavírus, o que adensa dúvidas quanto ao comportamento da económica nos próximos meses.