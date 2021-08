Fed reforça previsão de subida de juros em 2023 se economia continuar neste ritmo

: 120 mil milhões de dólares em compras de ativos por mês e juros em mínimos históricos no intervalo entre 0% e 0,25%. Mas voltou a usar a comunicação para dar um novo passo rumo à retirada de estímulos monetários, de acordo com os analistas.

Na última reunião, o banco central manteve todos os apoios em cima da mesa

Dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio mostram que a maior economia mundial regressou no segundo trimestre a níveis pré-pandemia, no entanto o relatório divulgado sinalizava ainda uma quebra nos rendimentos das famílias. No segundo trimestre, o PIB (produto interno bruto) cresceu 6,5%, em termos homólogos, abaixo da estimativa de 7% da Fed.





"As políticas monetária e orçamental em vigor devem continuar a apoiar a forte expansão da atividade económica, embora, obviamente, a rápida disseminação da variante Delta entre a parte ainda considerável da população que não está vacinada é claramente um risco de queda para as perspectivas", acrescentou Clarida.





Com a reabertura da economia, a inflação subiu mais do que a Fed esperava. O índice de preços subiu 4% em junho, em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, Clarida prevê que a inflação esteja de regresso aos 2% na altura de subir taxas de juro.