Presidente Biden condena ato "injustificado" e promete "sanções severas" à Rússia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu "sanções severas" para a Rússia pela invasão da Ucrânia, um ato que considerou "premeditado" e "injustificado". Em declarações depois da ofensiva militar, na madrugada desta quinta-feira, Biden garantiu que "o mundo vai responsabilizar a Rússia" pela destruição e sofrimento causado pelo ataque."O Presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda de vidas catastrófica e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pelas mortes e destruição que este ataque vai trazer, e os Estados Unidos e os aliados vão responder de forma unida de decisiva", disse Joe Biden, em comunicado. "O mundo responsabilizará a Rússia", assegurou.Segundo reporta a Reuters, Biden já falou telefonicamente com o Presidente da Uncrânia, Volodymyr Zelenskiy, prometendo apoio à Ucrânia e descrevendo-lhe os passos que se seguirão. Porém, não adiantou detalhes sobre o apoio que dará ao povo ucraniano.Em comunicado, a Casa Branca indica que o G7 vai reunir, anunciando depois as consequências que serão impostas à Rússia. As ações serão também coordenadas com a NATO. "Os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros vão impor sanções severas", assegurou.