Responsável pela segurança interna dos EUA deixa o cargo

Kirstjen Nielsen foi duramente criticada nos últimos meses por defender a separação das famílias de imigrantes, tendo-se tornado no rosto da política de tolerância zero.

Nomeada a 11 de outubro de 2017 por Trump e tendo entrado em funções em dezembro desse mesmo ano, não está ainda claro se sai por vontade própria ou se foi demitida, refere a Reuters.

Nielsen tinha já trabalhado neste Departamento (Ministério) na Administração de George W. Bush. No atual mandato, ficou responsável por travar a imigração ilegal, tendo implementado medidas polémicas – como a restrição de entrada no país de pessoas oriundas de seis países muçulmanos.





....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!