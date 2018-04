Taxa de emprego na OCDE fecha 2017 em máximo histórico

Bloomberg

No final do ano passado, a OCDE registava 563,14 milhões de pessoas com emprego, mais 1,84 milhões do que no trimestre anterior. A taxa de emprego subiu duas décimas.

Entre os países da OCDE, as maiores taxas de emprego no quarto trimestre pertenciam à Islândia (85,8%), Suíça (80%) e Nova Zelândia (77,4%). No extremo oposto encontravam-se a Turquia (52,3%) e a Grécia (53,8%). Em Portugal a taxa de emprego cifrava-se em 60,9%.

Na Zona Euro, a taxa de emprego avançou três décimas face ao trimestre anterior, para os 66,8%.

Nos EUA, este indicador subiu uma décima, para 70,3%, enquanto no Japão aumentou três décimas, para 75,7%.