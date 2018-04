Desemprego na OCDE em mínimo histórico em Fevereiro

Bloomberg

Em Fevereiro, a taxa de desemprego na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) fixou-se em 5,408%, ligeiramente abaixo dos 5,434% do mês anterior.

As menores taxas de desemprego pertenceram à República Checa (2,4%), Japão (2,5%) e Islândia (2,7%). No extremo oposto surgem a Grécia (20,8%, dados de Dezembro), Espanha (16,1%) e Itália (10,9%). Em Portugal, a taxa de desemprego era de 7,8%.

O número de desempregados na OCDE em Fevereiro era de 34,18 milhões, menos 100 mil do que em Janeiro. Este valor traduz uma descida de 14,9 milhões de desempregados face ao máximo registado em Janeiro de 2013, mas ainda é superior em 1,5 milhões quando comparado com Abril de 2008.

O desemprego jovem – população activa com menos de 25 anos – registou uma subida de uma décima em Fevereiro, para os 11,3%. Japão (4,2%) e Alemanha (6,2%) apresentam os valores mais baixos, enquanto a Grécia (45%) e Espanha (35,5%) registam as maiores taxas de desemprego jovem. Em Portugal, este indicador cifrou-se em 21,4%.