Tiroteio nos EUA faz pelo menos 9 mortos

Um atirador matou pelo menos oito pessoas e feriu sete num centro comercial, este sábado, na cidade americana de Allen, a norte de Dalas, até que um polícia que se encontrava no centro comercial acabou por abater o atacante.De acordo com a Reuters, as autoridades policiais estão convencidas de que o atirador atuou sozinho, embora não estejam claras as suas motivações.Três dos feridos foram alvo de "cirurgias críticas", referiu o polícia de Allen, Brian Harvey. E pelo menos uma criança está na lista de mortes deste incidente.Os EUA sofreram pelo menos 198 tiroteios em massa este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são mortas, sem incluir o autor do ataque.Notícia atualizada às 13h34