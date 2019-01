Trump: Acordo comercial com Pequim só depois de reunião com Xi Jinping

Ainda não será desta que os Estados Unidos e a China alcançam um acordo capaz de pôr termos à disputa comercial que dura há meses entre as duas maiores economias mundiais. Invariavelmente via Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump avisou que não será firmado nenhum acordo sem que antes possa reunir-se com o homólogo chinês Xi Jinping.





A garantia dada por Trump surge no dia em que o presidente dos EUA recebe, na Sala Oval da Casa Branca, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He. Este será o encontro ao mais alto nível desde que, a 1 de dezembro, foi anunciada uma trégua de 90 dias, que termina a 1 de março, data a partir da qual, à falta de um acordo comercial, entra em vigor a tarifa aduaneira reforçada de 25% sobre cerca de metade dos bens importados da China (aplicada a produtos num valor em torno de 200 mil milhões de dólares).





....China’s representatives and I are trying to do a complete deal, leaving NOTHING unresolved on the table. All of the many problems are being discussed and will be hopefully resolved. Tariffs on China increase to 25% on March 1st, so all working hard to complete by that date! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de janeiro de 2019

Trump explicou que no futuro próximo será necessária uma nova reunião com o presidente chinês de forma a superar os principais obstáculos que impedem um compromisso final. De acordo com o The Wall Street Journal, Trump convidou Xi para um encontro já em fevereiro, com Pequim a sugerir uma visita do presidente americano à China em meados de fevereiro – altura em que o líder americano realiza uma cimeira com o congénere norte-coreano Kim Jong-un.





....meeting with their top leaders and representatives today in the Oval Office. No final deal will be made until my friend President Xi, and I, meet in the near future to discuss and agree on some of the long standing and more difficult points. Very comprehensive transaction.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de janeiro de 2019

No entanto, segundo escreve a agência Bloomberg, até ao momento as autoridades chinesas não parecem disponíveis para corresponder às exigências de Washington, sobretudo em duas áreas-chave: as transferências "forçadas" de tecnologia de empresas dos EUA para companhias chinesas e as reformas "estruturais" na economia chinesa, designadamente os apoios estatais concedidos por Pequim às empresas nacionais e que a Casa Branca considera ser uma discriminação face ao investimento estrangeiro.





Mesmo assim o tom de Trump foi otimista quanto ao decurso das negociações, que seguem a um ritmo "intenso" de trabalho e que estão a "correr bem". Contudo, ainda esta quarta-feira o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, notou que o prolongar das negociações pode agravar a incerteza e dificultar a capacidade de atuação dos investidores.