Trump anuncia "enormes progressos" nas negociações comerciais com Pequim

Numa carta lida na Sala Oval da Casa Branca por um membro da delegação chinesa, o Presidente chinês, Xi Jinping, considera que as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão numa etapa "fundamental".

"Espero que as duas partes continuem a trabalhar com respeito mútuo" e "espero que mantenhamos um contacto estreito de diferentes maneiras", acrescentou.

Por seu lado, Donald Trump, que classificou esta carta como "magnífica", sublinhou que as duas partes, reunidas desde quarta-feira em Washington, avançaram nas suas discussões.

Em seguida, virando-se para o chefe da equipa negocial norte-americana, Robert Lighthizer, anunciou que os negociadores norte-americanos se deslocarão à China "no início de fevereiro".

O chefe de Estado indicou ainda que não foi abordado um eventual prolongamento da trégua na guerra comercial, cujo prazo termina a 1 de março, referindo também que o encontro com Xi Jinping "ainda não foi organizado".

Já hoje Trump tinha escrito na rede social Twitter que iria reunir-se com o dirigente chinês "num futuro próximo" para resolver "alguns dos pontos mais difíceis" em discussão.

Até ao momento, sublinhava a Bloomberg esta quinta-feira, as autoridades chinesas não parecem disponíveis para corresponder às exigências de Washington, sobretudo em duas áreas-chave: as transferências "forçadas" de tecnologia de empresas dos EUA para companhias chinesas e as reformas "estruturais" na economia chinesa, designadamente os apoios estatais concedidos por Pequim às empresas nacionais e que a Casa Branca considera serem uma discriminação face ao investimento estrangeiro.





Recorde-se que foi em inícios de dezembro, durante a cimeira do G20 na Argentina, que os dois países selaram uma trégua de 90 dias, entre 1 de dezembro e 1 de março, que suspende as taxas alfandegárias dos Estados Unidos sobre os produtos chineses e as sobretaxas impostas pela China a viaturas e peças automobilísticas fabricadas nos Estados Unidos.

Nessa altura, Pequim comprometeu-se ainda a voltar a comprar soja aos Estados Unidos e a apresentar um projecto de lei para proibir a transferência forçada de tecnologia.