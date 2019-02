Trump e Xi não vão reunir-se antes do final da trégua comercial

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que não planeia reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, antes de 1 de março. Neste dia terminará o prazo definido pelos dois países para alcançarem um acordo comercial.

Questionado durante um evento na Casa Branca se haveria um encontro antes do final desta data, Trump respondeu: "não". Depois, quando perguntaram ao presidente norte-americano se agendaria alguma reunião no próximo mês, a resposta também não foi muito clara: "Ainda não. Talvez. Talvez seja demasiado cedo".

As declarações confirmam o que alguns responsáveis do governo já tinham afirmado, de que os dois presidentes não deveriam encontrar-se antes do final do prazo para alcançar um acordo comercial. Isto acabou por afastar as expectativas de um entendimento no curto prazo entre os EUA e a China e pressionar as ações norte-americanas.

No final do ano passado, Trump e Xi concordaram com uma trégua na guerra comercial durante 90 dias. Isto para que as suas equipas tivessem tempo para negociar. Se as negociações não forem bem-sucedidas, o presidente dos EUA já ameaçou aumentar as tarifas aplicadas às importações chinesas.

"Teme-se uma queda dos mercados se os dois países não chegarem a acordo", disse uma fonte próxima do processo à Reuters. Está agendada uma nova ronda de negociações na próxima semana.