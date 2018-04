Trump acusa Rússia e China de estarem no “jogo da desvalorização cambial”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu mais uma vez à rede social Twitter para criticar a China e a Rússia, acusando os dois países de desvalorizarem artificialmente as suas moedas, como arma na guerra comercial.

Numa mensagem curta, o líder da Casa Branca disse que Moscovo e Pequim estão a jogar ao jogo da desvalorização cambial, o que não é aceitável.

"A Rússia e a China estão a jogar ao jogo da desvalorização da moeda, enquanto os Estados Unidos continuam a subir os juros. Não é aceitável", escreveu Trump no Twitter.





Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!