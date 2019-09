Trump admite fazer um acordo provisório com a China

O presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu a hipótese de firmar um acordo interino com a China, de forma a avançar com os pontos em que ambas as partes estão de acordo enquanto se resolvem as grandes divergências.





"Se vamos fazer um acordo, vamos despachá-lo", disse Trump aos jornalistas após um congresso em Baltimore, nos Estados Unidos. "Vejo que muitos analistas defendem um acordo interino – isto é, fazer partes do acordo, as mais fáceis primeiro. Mas não há fácil ou difícil. Há um acordo ou não há um acordo. Mas é algo que consideraríamos, penso eu".