Estados Unidos e China prestes a fechar acordo comercial parcial

As discussões desta sexta-feira entre Trump e o vice-primeiro-ministro chinês vai incidir sobre um acordo parcial que já se encontra elaborado por ambas as partes, avança a Bloomberg.

Os Estados Unidos e a China já terão chegado a um acordo comercial parcial, que abre caminho para o aguardado entendimento entre as duas nações depois de mais de um ano em disputa.

Esta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem encontro marcado com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Washington, pelas 20:45 portuguesas. Contudo, fontes próximas do processo adiantaram à Bloomberg que já existe um consenso do qual vão partir as negociações entre os representantes de ambas as nações.

Embora sujeito a alterações, o pré-acordo prevê que a China faça algumas concessões no âmbito agrícola enquanto os Estados Unidos se comprometem a retirar parte das tarifas aduaneiras que têm vindo a aplicar.

As expectativas quanto aos resultados do encontro entre Trump e Liu são elevadas, sobretudo após as declarações animadoras do líder da Casa Branca.

"Estão a acontecer coisas boas nas negociações comerciais com a China. Sentimentos mais calorosos do que no passado recente, mais como nos Velhos Tempos. Vou reunir-me como vice-primeiro-ministro hoje. Todos gostariam de ver qualquer coisa importante acontecer", escreveu Trump na sua conta Twitter, esta tarde.

Trump já tinha avançado a hipótese de um acordo provisório em meados de setembro, de forma a avançar com os pontos em que ambas as partes estão de acordo enquanto se resolvem as grandes divergências.





"Se vamos fazer um acordo, vamos despachá-lo", disse Trump aos jornalistas após um congresso em Baltimore, nos Estados Unidos. "Vejo que muitos analistas defendem um acordo interino – isto é, fazer partes do acordo, as mais fáceis primeiro. Mas não há fácil ou difícil. Há um acordo ou não há um acordo. Mas é algo que consideraríamos, penso eu".