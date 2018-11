Trump: com tarifas reforçadas à importação de automóveis, GM não encerrava fábricas

Donald Trump considera que o proteccionismo é o remédio para resolver os males das empresas americanas e voltou a dar sinais disso mesmo, invariavelmente através do Twitter.



Depois de a General Mortos ter anunciado o encerramento de quatro fábricas localizadas nos Estados Unidos, o presidente norte-americano vem agora dizer que se a importação de automóveis fosse taxada por uma tarifa reforçada de 25%, fabricantes como a GM não teriam necessidade de encerrar fábricas e destruir empregos.



Num primeiro tweet, Trump defende que o sucesso das fabricantes americanas em modelos de carrinhas pequenas (carrinhas ligeiras como pick-ups ou pequenas carrinhas de caixa aberta), um mercado dominado pelas produtoras dos EUA, se deve ao facto de a importação deste tipo de veículos ter sido taxada durante muitos anos a 25%.

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de novembro de 2018

Depois Trump conclui, num segundo tweet, que se os EUA aplicarem uma taxa alfandegária de 25% à importação de todo o tipo de veículos automóveis a GM não estaria agora a fechar as unidades no Ohio, Michigan e Maryland.



"Abre a pestana Congresso", atira Trump pressionando os congressistas a apoiarem a sua agenda proteccionista. Nas eleições intercalares realizadas no início deste mês, os republicanos perderam para os democratas a maioria na câmara baixa, pelo que agora o presidente americano precisa consensualizar as suas políticas com o Partido Democrata.

.....and G.M. would not be closing their plants in Ohio, Michigan & Maryland. Get smart Congress. Also, the countries that send us cars have taken advantage of the U.S. for decades. The President has great power on this issue - Because of the G.M. event, it is being studied now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de novembro de 2018

Seja como for, Trump frisa que o poder presidencial é "enorme nesta questão" e reitera que o caso relacionado com a GM "está a ser estudado agora". Esta terça-feira, Trump ameaçou cortar todos os subsídios federais atribuídos à GM depois desta fabricante ter decidido encerrar quatro fábricas nos EUA, provocando milhares de despedimentos, mantendo em funcionamento as fábricas detidas em países como o México e a China.





Depois de ontem ter perdido 2,55%, a GM negoceia hoje com uma queda de 1,47% para 36,15 dólares por acção.





A agência Bloomberg contextualiza que durante a presidência de Lyndon Johnson foi aplicada uma tarifa de 25% sobre todas as carrinhas ligeiras, medida adoptada em retaliação às taxas então impostas pela Alemanha Ocidental à importação de aves oriundas dos EUA.