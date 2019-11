Trump desafia China e apoia Hong Kong

Donald Trump assinou a legislação norte-americana de apoio a Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China, avançou a Reuters. Esta decisão do presidente norte-americano deverá trazer um novo foco de tensão às negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Ao longo da passada semana cresceu a especulação de que o chefe da Casa Branca poderia promulgar esta proposta de lei que tinha já tido luz verde no Congresso (Senado e Câmara dos Representantes).

Agora, com a aprovação desta legislação por Trump, os progressos entre as duas maiores economias do mundo com vista à assinatura de um acordo comercial parcial (o chamado acordo de "fase um") poderão ser abalados. Isto porque a China ameaçou retaliar se Trump convertesse em medida legislativa a posição que teve luz verde no Congresso norte-americano.

A expectativa crescente de um entendimento comercial entre os EUA e a China tem dado sucessivos máximos históricos aos principais índices de Wall Street nas últimas sessões.

No passado domingo, 24 de novembro, os candidatos pró-democracia ficaram à frente nas eleições distritais em Hong Kong. Estas eleições, vistas como um teste ao apoio popular aos protestos anti-governamentais que abalam o território chinês há quase seis meses, foram marcadas por uma forte afluência às urnas, referia a Lusa nesse dia.



(notícia atualizada às 23:22)