Trump diz que EUA “estão a ganhar” a guerra comercial após trégua com a China

Um dia depois de ter anunciado uma trégua temporária com Pequim e a suspensão, por tempo indeterminado, do reforço das tarifas sobre as importações chinesas, Donald Trump declarou que os Estados Unidos "estão a ganhar" a guerra comercial.

As palavras de Trump foram proferidas numa conferência de imprensa na Coreia do Sul, que o líder da Casa Branca aproveitou também para reiterar o seu ataque à Reserva Federal dos Estados Unidos, dizendo que o banco central "não tem ajudado de todo".

"Apesar disso, estamos a ganhar, e estamos a ganhar à grande porque criámos uma economia incomparável", afirmou, citado pela Bloomberg, um dia depois do encontro com o presidente chinês Xi Jinping, à margem da cimeira do G-20, em Osaka, no Japão, findo o qual anunciou um acordo com Pequim para retomar as negociações comerciais.

A Casa Branca ainda não revelou os detalhes do acordo de Trump com Xi, o que deixa dúvidas sobre os planos dos dois países daqui para a frente, e de que forma serão recuperadas as negociações entre as duas maiores economias do mundo, que foram rompidas há várias semanas, devido à falta de consenso.

Para já, sabe-se apenas o que Trump anunciou no final da reunião do G-20: que adiará por tempo indeterminado a introdução de tarifas sobre mais 300 mil milhões de dólares de importações chinesas, e que permitirá que as empresas americanas continuem a fazer alguns negócios com a Huawei. Isto depois de, em maio, a administração Trump ter proibido as empresas norte-americanas de venderem software e componentes à chinesa Huawei e utilizarem os seus equipamentos.

Esta última decisão está a motivar duras críticas nos Estados Unidos, já que muitos membros do Congresso concordam com a avaliação da Casa Branca de que a tecnológica chinesa representa uma ameaça à segurança nacional e que os seus produtos podem ser utilizados para espionagem.



"Se o presidente Trump concordou em reverter as recentes sanções contra a Huawei, cometeu um erro catastrófico", escreveu o senador Marco Rubio, um republicano da Flórida, na rede social Twitter.