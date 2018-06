Trump e Kim já estão em Singapura para cimeira histórica

Os dois responsáveis já estão em Singapura para encontros que se esperam ter ajudar a pôr fim ao programa nuclera da Coreia do Norte.

Os EUA exigem uma desnuclearização "total, verificável e irreversível" da Coreia do Norte e estão disponíveis para fornecer garantias de "segurança" ao regime de Pyongyang, que sempre considerou o seu arsenal nuclear uma espécie de seguro de vida.

Por seu lado, Kim Jong-un disse querer "avançar para uma desnuclearização da península coreana", mas através de um processo "etapa por etapa", tendo publicamente afirmado rejeitar qualquer desarmamento "unilateral".

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...