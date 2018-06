Marcelo: É bom que a cimeira EUA-Coreia do Norte exista e seja passo para paz no mundo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que "é bom que exista" na terça-feira a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, sendo desejável um passo para a paz no mundo.

"É bom que exista, que tenha sucesso, que haja um passo fundamental para a paz no mundo", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, falando nos Estados Unidos, em New Bedford, último ponto das celebrações do 10 de Junho.

Portugal, vincou o chefe de Estado, "é um construtor de paz" e "não é por acaso que o secretário-geral da ONU, António Guterres, "é um português".