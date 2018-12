Tsunami na Indonésia faz pelo menos 222 mortos e 843 feridos

A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia afirmou hoje que o tsunami de sábado causou 222 mortos, 843 feridos e 28 desaparecidos, numa actualização dos números do balanço anterior, noticiada pela AP.



A agência alertou hoje para a possibilidade de ocorrer um novo tsunami na costa do Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra. Em causa está, segundo a agência noticiosa EFE, a contínua atividade do vulcão Anak Krakatau.



O anterior balanço dava conta de 168 mortos, 745 feridos e 30 desaparecidos.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 de dezembro de 2018

BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau

pic.twitter.com/NyeK1fuOkb — Global News Network (@GlobalNews77) 23 de dezembro de 2018

O tsunami "foi causado pela combinação de um deslizamento de terras resultante de actividade vulcânica do Krakatoa e uma onda gigante", referiu Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência. Não houve alerta de sismo no local afectado pela tragédia.As autoridades do país dão ainda conta de que há centenas de casas, hotéis e veículos destruídos devido à violência das águas. Pedem ainda para que todos os residentes ou turistas se afastem das zonas costeiras, pelo menos, até 25 de dezembro.As autoridades indonésias confundiram inicialmente o tsunami com uma maré crescente e chegaram a apelar à população para não entrar em pânico, noticiou a agência de notícias France-Presse."Foi um erro, sentimos muito", escreveu na rede social Twitter o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.De acordo com as autoridades, o tsunami foi desencadeado por uma maré anormal associada a um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa.(notícia actualizada com novo balanço do número de vítimas)