Um voo humanitário da euroAtlantic airways (EAA) vai trazer amanhã mais 260 refugiados ucranianos para Portugal, anunciou a companhia em comunicado.





Para lá, a empresa transportará 12 toneladas de medicamentos e de geradores "para ajuda aos refugiados que se encontram na fronteira da Polónia e para os ucranianos que se encontram na área de conflito".





O voo parte de Lisboa com destino a Lublin, na Polónia, este sábado, e regressa no mesmo dia chegando a Lisboa cerca das 13h.





"Realizado num Boeing 767-300 ER, este voo irá trazer para Portugal 260 refugiados ucranianos, cujo alojamento será garantido por várias Câmaras Municipais", diz a companhia em comunicado.

"Este novo voo humanitário da EAA está devidamente autorizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e é reconhecido quer pela embaixada ucraniana em Portugal, quer pelo Governo polaco", diz a companhia.





O SEF conta com a ajuda do SEF e do Alto Comissariado para as Migrações na receção dos passageiros no regresso.

Até esta quinta-feira, Portugal concedeu 12.642 pedidos de proteção temporária a pessoas que vieram da Ucrânia na sequência do conflito, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) noticiados pela agência Lusa.

O SEF tem uma plataforma que "possibilita a todos os cidadãos ucranianos e seus familiares (agregado familiar), bem como a qualquer cidadão estrangeiro a residir na Ucrânia, fazer ‘online’ um pedido de proteção temporária de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses".