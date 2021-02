Yellen: Economia dos EUA ainda "num buraco fundo"

"Estamos a sair de um buraco fundo (...) o último ano foi o pior para o crescimento económico desde a 2ª guerra mundial", disse Yellen em entrevista à CNBC na quinta-feira, em que rejeitou que a dimensão do pacote de estímulo, a financiar com recurso a endividamento do Estado, seja excessiva, como argumentam legisladores republicanos."Os custos de fazer menos do que é necessário é muito maior do que o preço de fazer algo de grande dimensão", afirmou a secretária do Tesouro e ex-presidente da Reserva Federal, o banco central norte-americano, entre 2014 e 2018.Os cálculos do Gabinete Orçamental do Congresso norte-americano indicam que, sem o pacote de estímulo da Administração Biden, só em 2024 a economia voltará a tender para o pleno emprego, objetivo que poderá ser alcançado já no próximo ano se as medidas forem implementadas, disse Yellen.Quanto à possibilidade de o aumento da despesa pública e aumento do défice orçamental levar a uma subida da inflação, Yellen defendeu que a Reserva Federal tem instrumentos suficientes para suster pressões inflacionistas.No ano passado, os Estados Unidos aprovaram medidas de estímulo avaliadas num total de 4 biliões de dólares, o que leva legisladores republicanos a considerarem perigoso novo estímulo de grande dimensão.O plano da Administração Biden prevê pagamentos de 1.400 dólares (1.158 euros) por pessoa, alargamento do acesso ao subsídio de desemprego, entre outras medidas também para conter a pandemia de covid-19 mais rapidamente e repor o normal funcionamento da economia.Para estimular o crescimento, a Administração Biden prevê ainda apresentar um programa de infraestruturas, cujo valor não está ainda estimado, disse hoje Yellen, adiantando que o plano será financiado através de impostos sobre grandes empresas e indivíduos de elevados rendimentos.De acordo com a secretária do Tesouro, o país tem atualmente 9 milhões de desempregados, 4 milhões deixaram de procurar emprego, e o maior risco é que estas pessoas fiquem sem acesso ao mercado de trabalho de forma prolongada ou até permanente.