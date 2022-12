Banco de Inglaterra mais dividido do que nunca

O Banco de Inglaterra (BoE) foi dos primeiros a avançar no caminho da subida de juros e deverá voltar a esse passo esta quinta-feira. A dimensão do aumento pode, contudo, trazer surpresas dado que o comité britânico de política monetária está mais dividido do que nunca tendo de lidar não só com a escalada da inflação, mas também com a instabilidade política.





...