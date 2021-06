Banco de Inglaterra mantém estímulos inalterados, mas prevê inflação "temporária" de 3%

Andrew Bailey votou em manter o programa de compras de ativos na ordem dos 875 mil milhões de libras (cerca de 1 bilião de euros), com oito dos nove decisores a votarem a favor da manutenção deste cheque. Para além disso, todos os decisores quiseram continuar com o programa de compra de dívida empresarial na ordem dos 20 mil milhões de libras (23 milhões de euros).

O debate sobre a retirada de estímulos por parte de todos os bancos centrais ganhou força , desde a última reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA. Isto porque Jerome Powell, líder da instituição, frisou que esta conversa estava a ganhar peso dentro do banco central. Este anúncio, apesar de não ser surpresa, colocou mais pressão sobre os pares, apesar de a recuperação económica não estar toda ao mesmo nível.

O Banco de Inglaterra manteve os seus estímulos monetários inalterados, mas reviu em alta as expectativas para a inflação, bem acima da meta dos 2% definida pela instituição, que agora prevê que o índice de preços viaje até aos 3% apenas por um "período de tempo temporário".Assim, o banco liderado por"O aumento das pressões de custo globais tem sido cada vez mais transferido para os preços de produção industrial e preços de importação dos produtos não petrolíferos", disse o Banco de Inglaterra, no comunicado com as decisões, acrescentando que espera que a inflação aumente acima da meta, "principalmente devido à evolução dos preços da energia" e provavelmente esse indicador vai ultrapassar os 3% por um período temporário, "atingindo um pico mais alto do que se pensava anteriormente".Estas decisões vão em linha com o que seria esperado pelos analistas. A Ebury defendia que o banco não iria promover grandes alterações aos seus planos até às próximas projeções macroeconómicas marcadas para agosto. "Não esperamos quaisquer ajustes adicionais de política para o programa", defendem.