Ingleses têm um ano para gastar 24 mil milhões de libras em notas antigas

Os consumidores britânicos vão ter um ano para gastar ou depositar as notas antigas de 20 e 50 libras, alerta o Banco de Inglaterra (BOE). No total, haverá cerca de 32 mil milhões de libras em notas prestes a tornarem-se obsoletas em outubro de 2022, o equivalente a cerca de 37 mil milhões de euros. O comunicado do BOE detalha que existem em circulação "9 mil milhões de libras em notas de 20 libras" e um total de "15 mil milhões de libras em notas de 50".A nota de 20 libras com Adam Smith é substituída pela figura de JMW Turner, enquanto a nota de 50 libras "trocará" Mattew Boulton e James Watt, os fundadores da empresa Boulton and Watt, pela figura do matemático Alan Turing.O Banco de Inglaterra pediu esta quarta-feira aos britânicos para se verem livres das notas mais antigas, que só serão aceites até 30 de setembro de 2022. Por isso, a instituição financeira pede aos ingleses que "tenham estas notas em casa para as gastarem ou depositar no seu banco ou posto de correios".Depois de dia 30 de setembro de 2022, estas notas já não serão aceites para compras, por exemplo, mas os britânicos poderão continuar a trocá-las por notas mais recentes.Sarah John, a "chief cashier" do Banco de Inglaterra, refere que "nos últimos anos as notas em papel têm sido trocadas por polímero", uma vez que são mais difíceis de falsificar e também são mais duráveis. Dado que as notas de 20 e 50 libras em polímero, introduzidas em fevereiro de 2020 e 23 de junho deste ano, respetivamente, já estão em "circulação alargada" o banco começa agora a retirar as equivalentes em papel.Além das questões de segurança, estas novas notas contêm também alguns aspetos para ajudar os invisuais no dia-a-dia.