Banco de Inglaterra sobe juros em 50 pontos base para o nível mais alto desde 2008

O Banco de Inglaterra (BoE, na sigla inglesa) subiu a taxa de juro diretora pela nona vez consecutiva em 50 pontos base - em linha com a expectativa do mercado - para 3,5%, o que não acontecia desde 2008.Dos nove membros que fizeram parte do Comité de Política Monetária do banco central, que tomou esta decisão, a maioria (seis) foi a favor deste aumento, enquanto dois membros optaram por manter a taxa de juro diretora em 3% e um manifestou a intenção de uma subida dos juros diretores em 75 pontos base para 3,75%.O BoE destaca que face à última reunião de novembro, a maioria dos indicadores aponta para uma redução dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento, mas que "a pressão inflacionista global permanece elevada".Olhando para o futuro, o banco central liderado por Andrew Bailey destaca que "a maioria do Comité considerou que, se a economia evoluir de acordo com as projeções de novembro, poderão ser necessários novos aumentos da taxa de juro diretora", para garantir a redução da inflação à meta dos 2%.A instituição adverte ainda que se o "outlook" apontar para "uma pressão inflacionista mais pressistente" que o banco central irá "reponder em força se necessário"."O Comité de Política Monetária tomará todas as medidas necessárias para reduzir a inflação à meta dos 2%, de forma sustentável e a médio prazo", sublinha o BoE recordando que as decisões relativas aos aumentos das taxas de juro serão sempre tomadas reunião a reunião.Em termos de projeções económicas, a autoridade monetária atualizou em alta as estimativas sobre a evolução do PIB britânico, para uma queda de 0,1% no quarto trimestre deste ano, 0,2 pontos percentuais acima dos números estimados na última reunião de política monetária, em novembro.(Notícia atualizada ao 12:33).