BCE admite recorrer a novos instrumentos de política monetária para combater inflação

Philip Lane,

"O Conselho do BCE continuará a responder com flexibilidade aos novos desafios à medida que estes surjam e a ponderar, conforme necessário, novos instrumentos de política na prossecução do seu objetivo de estabilidade de preços", afirmou Philip Lane num discurso na Hertie School, em Berlim.

O membro da Comissão Executiva do BCE referiu-se à invasão russa da Ucrânia referindo que a instituição liderada por Christine Lagarde "está pronto a adotar as medidas necessárias para cumprir as suas responsabilidades de assegurar a estabilidade dos preços e a estabilidade financeira da zona euro", deixando para a reunião da próxima semana as decisões de política monetária.A inflação na Zona Euro terá atingido os 5,8% em fevereiro, segundo a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta quarta-feira. Um valor muito acima dos 2% pretendidos, e que poderá acelerar ainda mais à medida que o conflito na Europa perturba o fornecimento de energia e várias cadeias de abastecimento.