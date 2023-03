BCE deve manter subida dos juros apesar do colapso do SVB

Os decisores do Banco Central Europeu (BCE) mantém-se inclinados a subir as taxas de juro em 50 pontos base na reunião de quinta-feira, apesar da turbulência no setor financeiro provocada pela falência do Silicon Valey Bank (SVB), de acordo com a agência Reuters.



Na semana passada, dos analistas aos próprios governadores dos bancos centrais na Zona Euro, havia cada vez mais vozes a defender que as subidas das taxas vão ter de continuar para conter a escalada dos preços.



Contudo, com a queda do SVB, vários investidores questionaram se o banco central iria aumentar mais uma vez os juros esta semana.



À Reuters, fonte próxima do conselho de governadores afirma que o BCE não deve deixar cair o plano de continuar a subir as taxas, pois isso poderia pôr em causa a sua credibilidade. A proposta formal para a reunião ainda não foi entregue, mas os responsáveis já tiveram acesso às novas projeções trimestrais.



Contactada pela Reuters, fonte oficial do BCE não quis fazer comentários.





Numa nota do Danske Bank divulgada na semana passada, pode ler-se que "as pressões sobre a inflação subjacente ainda não se revelaram suficientes para o BCE dar sinais do fim da sua política de subida dos juros. Desde a última reunião, em fevereiro, o 'outlook' económico e o mercado de trabalho ainda têm mostrado resiliência, adiando mais o eventual fim das subidas pelo BCE".





O banco de investimento resolveu recentemente ajustar as expectativas para o curso das políticas do BCE, antecipando agora que, no pico, a taxa de depósitos atinja os 4%, com subidas de 50 pontos base tanto em março como em maio, seguidas de aumentos de 25 pontos em junho e em julho.