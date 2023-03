Forbes considerou SVB um dos melhores bancos nos EUA cinco dias antes do colapso

Leia Também Justiça norte-americana e SEC investigam má conduta dos gestores do SVB

Apenas cinco dias antes do colapso do Silicon Valley Bank (SVB), a revista Forbes colocou a instituição financeira californiana entre os melhores bancos dos EUA. O SVB, aliás, recorreu ao Twitter para destacar o feito, dizendo-se honrado por integrar a listagem pelo quinto ano consecutivo. Na listagem, o SVB surgia na vigésima posição.Além disso, notou o SVB, foi escolhido pela Forbes para a primeira lista de "all-starts" financeiras.No final da semana, contudo, o controlo do banco foi assumido pelas autoridades, mais concretamente pelo California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), após uma corrida aos depósitos ter deixado o SVB sem liquidez. Os ativos foram, entretanto, entregues ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).Este é o maior banco a fechar portas nos EUA desde o encerramento do Washington Mutual em 2008.O SVB era o 16.º maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos.O colapso do banco arrastou o setor da banca, com algumas instituições norte-americanas a sofrerem quedas em bolsa de mais de 50%. Mas o impacto fez-se sentir igualmente em empresas, nomeadamente startups (as grandes clientes do SVB), que não conseguiam aceder aos seus depósitos.Já esta terça-feira, foi lançada uma investigação oficial pelo Departamento de Justiça, Ministério Público da Califórnia e pela SEC, o regulador norte-americano dos mercados.