BCE mantém o rumo. Expansionismo vai diminuindo mas ainda não há sinal de subida de juros

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira manter inalteradas as decisões de política monetária que tinham sido avançadas em dezembro. Apesar da inflação na zona euro continuar a bater recordes, a retirada progressiva das medidas expansionistas deverá manter o ritmo já anunciado e não há ainda sinais de subida de juros."O Conselho do BCE confirmou as decisões tomadas na sua reunião de política monetária de dezembro", lê-se logo no arranque do comunicado divulgado esta quinta-feira.O BCE reafirma assim a redução progressiva das compras de ativos no âmbito do Programa de Emergência Pandémica (PEPP, na sigla inglesa), que já no primeiro trimestre deste ano deverá continuar mas "a um ritmo inferior ao do trimestre anterior." Tal como previsto, a partir de março as compras líquidas de ativos ao abrigo deste programa serão interrompidas, mantendo-se apenas a fase de reinvestimento.A fase de reinvestimento do PEPP deverá manter-se, pelo menos, até ao final de 2024 e o BCE mantém a flexibilidade total na gestão desta carteira. "A flexibilidade permanecerá um elemento da política monetária sempre que ameaças à transmissão da política monetária comprometam a consecução da estabilidade de preços", reafirma o banco central, reforçando que pode ajustar classes de ativos e jurisdições, e que isso inclui a possibilidade de comprar mais obrigações gregas do que as que resultariam de renovações de reembolsos."As aquisições líquidas no contexto do PEPP podem também ser retomadas, se necessário, para contrariar choques negativos relacionados com a pandemia", lê-se ainda no comunicado.O programa regular de compra de ativos (APP, na sigla inglesa) também deverá ser gerido conforme previsto em dezembro. A partir do segundo trimestre as compras serão de 40 mil milhões de euros, mas depois passam para 30 mil milhões no terceiro trimestre e a partir de outubro encolhem para 20 mil milhões.Sobre os juros diretores, e apesar da pressão dos dados de inflação e das decisões de outros bancos centrais – como foi o caso do Banco de Inglaterra, que decidiu esta quinta-feira subir já a taxa de juro – o Conselho do BCE mantém a mesma linha das últimas reuniões, pelo menos no seu comunicado.Os juros ficaram inalterados em 0% para as operações principais de refinanciamento, em 0,25% para a facilidade permanente de cedência de liquidez e em -0,5% para a facilidade permanente de depósito.O BCE repete que as aquisições líquidas de ativos no âmbito do programa regular devem cessar pouco antes de começar a subir juros e que espera que as taxas diretoras "permaneçam nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que a inflação atinge 2%, muito antes do final do horizonte de projeção e de forma durável durante o resto do horizonte de projeção".Mantém ainda como condição "considerar que os progressos realizados em termos de inflação subjacente estão suficientemente avançados para serem consentâneos com uma estabilização da inflação em 2% no médio prazo" e volta a admitir "um período transitório, durante o qual a inflação se situe moderadamente acima do objetivo."Apesar destas garantias deixadas no comunicado, vários analistas esperam que Christine Lagarde reconheça a possibilidade de acelerar a subida de juros durante a conferência de imprensa, que está marcada para esta tarde. A presidente do BCE "terá de reconhecer que os riscos ascendentes para a inflação aumentaram", defende Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics, para a Europa. "Suspeitamos que o BCE será forçado a rever a sua linha de orientação da política monetária novamente em março", assinala, numa nota publicada esta quinta-feira.(Notícia atualizada às 13:11 com mais informação)