Banco de Inglaterra sobe taxa de juro para 0,5%. Inflação poderá rondar os 7% na primavera

O Banco de Inglaterra decidiu subir as taxas de juro de referência de 0,25% para 0,5%, confirmando aquilo que era antecipado pelos mercados. A decisão foi apoiada por cinco dos nove membros do Comité de Política Monetária britânico. Os restantes quatro defenderam uma subida mais agressiva, de 50 pontos base, para 0,75%.A decisão do banco central inglês acontece num momento em que a escalada da inflação está no centro das atenções. Em 2021, a inflação no Reino Unido atingiu os 5,4%, o maior valor visto nos últimos 30 anos, com um significativo contributo dos preços da energia.Assim, o banco central liderado por Andrew Bailey explica que a decisão de subida da taxa de referência para 0,5% tem como objetivo fazer regressar a inflação ao objetivo de 2%. E a subida da taxa de referência poderá não ficar por aqui. Em comunicado, o BOE indica que "poderá precisar de subir as taxas de juros" no futuro. "O nosso trabalho é garantir que a inflação regressa ao nosso objetivo de uma forma sustentável", é referido.Nas mesmas notas sobre esta reunião, o Banco de Inglaterra diz que "espera que a inflação suba até cerca de 7% na primavera". Esta entidade indica que espera que a inflação caía a partir do meio do ano. Com a subida dos preços da energia a ter consequências na inflação, o BOE indica "que não espera que os preços da energia continuem a subir de forma tão rápida e que as falhas que estão atualmente a dificultar as empresas de fazer os seus produtos deverão aliviar".O Banco de Inglaterra antecipa que a inflação deverá ficar próxima do objetivo de 2% "em cerca de dois anos".(notícia em atualização)