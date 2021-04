BCE pode tirar pé de acelerador a partir de julho se economia da Zona Euro recuperar em linha com o esperado

Nas últimas duas semanas, o banco liderado por Lagarde comprou, em média, 20 mil milhões de euros em dívida.





O Banco Central Europeu (BCE) poderá tirar o pé do acelerador a partir do terceiro trimestre deste ano no ritmo de compras de ativos à luz do programa de emergência criado para responder à pandemia, caso a economia na Zona Euro recupere de forma robusta até lá, de acordo com Klaas Knot, governador do banco central dos Países Baixos.Numa entrevista à Reuters, Knot disse que "se a economia recuperar de acordo com nossa estimativa, veremos uma inflação melhor e crescimento económico a partir do segundo semestre", acrescentando que, "nesse caso, seria claro para mim que a partir do terceiro trimestre podemos começar a eliminar gradualmente as compras de emergência e encerrá-las conforme previsto em março de 2022".Ainda assim, o governador alerta que uma subida do contágio da covid-19, os confinamentos e um plano de vacinação lento poderão minar as estimativas atuais. Knot diz, contudo, que há uma série de fatores que podem contribuir de forma potencialmente positiva para a recuperação económica, depois de a pandemia estar controlada.Na última reunião de política monetária de março, Christine Lagarde, líder do BCE, tentou injetar confiança nos mercados, dizendo que iria aumentar o volume de compras semanais ao abrigo do PEPP, o mecanismo de compras de ativos criado para responder à atual crise.Desde então, os juros da dívida soberana dos países da Zona Euro sofreram uma queda, apesar de os juros do Tesouro norte-americano a dez anos continuarem em máximos de 14 meses.