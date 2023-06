Choques energéticos exigem uma política monetária fora da caixa

Quando há um choque energético, como o que abalou a Europa no ano passado, não se podem usar as políticas monetárias típicas, têm de encontrar novas formas de fazer frente a este cenário. A conclusão – que não é consensual – é de Silvana Tenreyro, membro externo do Comité de Política monetária do Banco de Inglaterra, cujo estudo foi apresentado no fórum BCE em Sintra.



