A presidente acrescenta: "Estamos prontos para tomar as medidas apropriadas e direcionadas que sejam necessárias", e proporcionais aos riscos subjacentes.



Christine Lagarde refere ainda que a epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus é uma situação de rápido desenvolvimento, que cria riscos para as perspetivas económicas e para o funcionamento dos mercados financeiros.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.



Das pessoas infetadas, cerca de 45 mil recuperaram.



Além de 2.912 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.





O Banco Central Europeu (BCE) está pronto para tomar as "medidas apropriadas" face aos riscos da progressão do surto de Covid-19 na economia, segundo um comunicado da presidente da instituição, Christine Lagarde (na foto), divulgado esta segunda-feira."O BCE está a acompanhar de perto os desenvolvimentos e as suas implicações para a economia e a inflação a médio prazo", diz o comunicado.