Eurogrupo apoia holandês Frank Elderson para comissão executiva do BCE

Os ministros das Finanças da Zona Euro, hoje reunidos por videoconferência, deram o seu apoio à candidatura do holandês Frank Elderson para se tornar o novo membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE)."Hoje, o Eurogrupo deu o seu apoio à candidatura de Frank Elderson para se tornar o novo membro da comissão executiva do Banco Central Europeu", informa a estrutura em comunicado de imprensa após uma reunião realizada à distância dadas as restrições relacionadas com a pandemia de covid-19.Frank Elderson é atualmente diretor executivo de Supervisão do De Nederlandsche Bank, o banco central holandês.O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia determina que as nomeações para a comissão executiva do BCE são feitas "pelo Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, de entre pessoas de reconhecida competência e com experiência profissional nos domínios monetário ou bancário, sob recomendação do Conselho".Hoje o Eurogrupo deu o primeiro passo para este processo de seleção, seguindo-se a adoção formal (por procedimento escrito) da recomendação da candidatura de Frank Elderson pelo Conselho, que será depois apresentada aos chefes de Estado de Governo da União Europeia.Depois, o Conselho Europeu consultará o Parlamento Europeu e o Conselho do BCE, esperando-se que haja uma decisão final até ao final do ano.A comissão executiva do BCE é responsável pela execução da política monetária da zona euro, sendo composta pela presidente (Christine Lagarde), vice-presidente (Luis de Guindos) e quatro outros membros, todos nomeados para um mandato não renovável de oito anos.O novo membro substituirá o luxemburguês Yves Mersch, cujo mandato termina a 14 de dezembro de 2020.