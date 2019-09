Apesar de os dados económicos indicarem que a Alemanha está prestes a entrar em recessão, tanto a chanceler Angela Merkel (CDU) como o ministro das Finanças Olaf Scholz (SPD) têm mantido a política de "défice zero". O Governo tem admitido que pode gastar mais para contrariar a travagem económica e também para avançar com um

Esta é uma visão acompanhada por Axel Weber. Para o ex-presidente do Bundesbank "este não é um contexto em que a política orçamental da Alemanha, assumindo que o segundo semestre será igual ao primeiro semestre [em termos do PIB], deveria ter um grande excedente de 3%". "A política orçamental precisa de reagir", afirmou, acrescentando que é "absolutamente adequado" o apelo dos bancos centrais - que têm estado "sozinhos" a sustentar o crescimento económico - para que os Estados gastem mais e façam reformas estruturais.Entrevistado na qualidade de chairman do banco suíço UBS, Weber afirmou que na Alemanha "deveria haver algum investimento orientado para o longo-prazo e despesa orçamental orientada para as infraestruturas", dando o exemplo das pontes, autoestradas, da tecnologia 5G, entre outros. "O mais fácil de se fazer é uma reforma fiscal, e se não se quiser uma reforma do IRS [imposto sobre os rendimentos], pode-se fazer uma reforma do IRC [impostos sobre os lucros das empresas]", disse, sugerindo que a Europa tem de responder à vantagem dos EUA na "competitividade fiscal" que resultou da última reforma fiscal introduzida por Donald Trump.Axel Weber foi presidente do Bundesbank entre 2004 e 2011, um cargo que abandonou por "razões pessoais" numa altura em que era apontado para suceder a Jean-Claude Trichet na liderança do BCE, lugar que veio a ser ocupado por Mario Draghi. Weber foi um dos oponentes dentro do conselho de governadores do BCE em relação ao primeiro programa de compra de dívida de países da Zona Euro, o SMP, o qual envolveu compra de dívida pública portuguesa.Também nesta entrevista o ex-presidente do Bundesbank recusou dizer que as medidas de Draghi no BCE "salvaram o dia", ou seja, a economia da Zona Euro, argumentando que "os efeitos adversos" das taxas de juro negativas são "bastante pronunciados" na rentabilidade do sistema bancário.Ainda assim, Weber é mais uma voz de peso que pressiona o Governo alemão a abrir os cordões à bolsa para contrariar os dados económicos que apontam para uma fase de recessão na economia alemã. Ainda esta quarta-feira o presidente da federação industrial alemã (BDI) apelou ao Governo para esquecer a regra do "défice zero" e concentrar-se na trajetória da dívida pública apenas, o que permitiria aumentar os gastos orçamentais.