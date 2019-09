Em causa estão investimentos na educação, nas infraestruturas digitais e na remodelação de edifícios para os tornar mais eficientes a nível energético, por exemplo. Os empresários alemães têm-se queixado da falta de rapidez da conexão à internet e a fraca cobertura dos telemóveis como obstáculos ao crescimento da economia, segundo o FT.



Apesar de os dados económicos indicarem que a Alemanha está prestes a entrar em recessão, tanto a chanceler Angela Merkel (CDU) como o ministro das Finanças Olaf Scholz (SPD) têm mantido a política de "défice zero". O Governo tem admitido que pode gastar mais para contrariar a travagem económica e também para avançar com um



Contudo, Kempf considera que o "travão da dívida" dá alguma margem de manobra ao Governo que o "défice zero" não dá. Ou seja, o Executivo deve focar-se no rácio da dívida pública, que é influenciado pelo nível de dívida (para o qual contam os défices orçamentais anuais) mas também pelo crescimento económico. "Sob as regras do travão da dívida, o Governo pode subir [a despesa] entre 10 a 15 mil milhões de euros por ano, o que seria usado para investimento público" que iria mobilizar capital privado num total de "30, 40 ou 50 mil milhões de euros por ano", estimou.



Ainda que peça uma ação mais musculada ao Executivo de Merkel, o líder da indústria alemã não quis dramatizar a situação, afastando o receio de que haja uma recessão profunda na maior economia da Zona Euro. No entanto, notou que os empresários que são membros da sua federação estão "muito cautelosos" em relação ao investimento que fazem neste momento.



A principal federação industrial alemã (BDI) intensificou o pedido ao Governo liderado por Angela Merkel para meter no bolso a política de "défice zero" e abrir os cordões à bolsa para reduzir o "défice de investimento". Para o presidente da BDI, Dieter Kempf, o Ministério das Finanças deveria focar-se no rácio da dívida pública e não no saldo orçamental.Num encontro com a imprensa estrangeira em Berlim, Dieter Kempf definiu um alvo: a famosa regra de ouro das finanças públicas alemãs, conhecida por "schwarze Null" [zero negro], que supõe que haja um saldo orçamental equilibrado, ou seja, a ausência de défice, tal como aconteceu nos últimos anos em que houve excedentes orçamentais. A regra conhecida como o "travão da dívida", que foi inscrita na constituição alemã em 2009, limita o défice estrutural a 0,35% do PIB.