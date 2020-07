Fed alarga prazo de programas de apoios a empresas até 31 de dezembro

oporciona um apoio crítico, estabilizando e melhorando substancialmente o funcionamento do mercado e melhorando o fluxo de crédito para as famílias, as empresas e os governos locais".





Entre hoje e amanhã, a Reserva Federal dos Estados Unidos está reunida, mas não se esperam grandes reforços aos estímulos já lançados. Os analistas apontam para que Jerome Powell, líder do banco central, abra antes a porta a novas renovações a partir de setembro.

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou que vai estender os seus programas de apoio às empresas, que incorpora desde empréstimos às companhias de pequena dimensão até à compra de "junk bonds", de 30 de setembro até ao dia 31 de dezembro deste ano."A extensão de três meses vai facilitar o planeamento pelos participantes e vai garantir que as instalações continuem disponíveis para ajudar a economia a recuperar da pandemia atual", pode ler-se no comunicado divulgado pelo banco central, no primeiro dia de reunião de política monetária.A Fed adianta que esta extensão "prOs programas incluem facilidades para os agentes principais dos mercados monetários, compras de dívida de empresas nos mercados primário e secundário e o mais recente plano intitulado Main Street Lending Program.O pacote de empréstimos para governos locais e estatais já tinha sido prolongado até 31 de dezembro deste ano e os apoios no segmento do papel comercial, que garantem financiamento a curto-prazo para as empresas, foi alargado para 17 de março de 2021.De acordo com as recentes divulgações da Fed, o valor total de empréstimos desde que o banco central começou a abrir cordões à bolsa para conter o impacto desta pandemia, em meados de março deste ano, totalizou 110 mil milhões de dólares.