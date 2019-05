Fed mantém-se "paciente" e não mexe nos juros

Foi sem surpresa que a Reserva Federal (Fed) dos EUA anunciou a manutenção da taxa de juro dos EUA no intervalo entre 2,25% e 2,5%.

A autoridade liderada por Jerome Powell manteve também o discurso de paciência e não abriu a porta a eventuais alterações na política monetária.

A Fed "vai ser paciente sobre futuros ajustes" na taxa de juro, de acordo com o comunicado que foi emitido após a reunião de governadores. A autoridade mantém assim uma postura cautelosa sobre o futuro, numa altura em que os indicadores económicos são dúbios.

Por um lado, a economia está a dar sinais de fortalecimento, com o produto interno bruto (PIB) a crescer 3,2% no primeiro trimestre. Por outro lado, os dados da inflação não são tão animadores, com os preços no consumidor a aumentarem 1,5% em março, quando a meta da Fed é de 2%.

Ainda assim, os responsáveis da Fed melhoraram ligeiramente a perspetiva para a economia, salientando que "a atividade económica cresceu a um ritmo sólido" ao mesmo tempo que o "mercado de trabalho permanece forte".