Fed mantém taxa de juro e diz que inflação está perto da meta

Jerome Powell, atual presidente da Fed, que sucedeu no início deste ano a Janet Yellen. reuters

A taxa de juro norte-americana manteve-se inalterada entre 1,5% e 1,75%. A decisão foi tomada de forma unânime esta quarta-feira, 2 de Maio, pelos governadores da Reserva Federal, agora liderada por Jerome Powell, o sucessor de Janet Yellen. Mas a Fed deixou um sinal importante para o futuro ao reconhecer que a inflação está perto da meta, tal como tinha antecipado em Abril.

Depois do aumento na primeira reunião de Powell, os governadores preferiram não aumentar de novo a taxa directora, cumprindo a intenção do actual presidente da Fed de fazer uma subida "gradual". "A política monetária continua acomodatícia, assim ajudando as condições fortes do mercado de trabalho e um sustentado regresso da inflação aos 2%", refere o comunicado divulgado após a reunião de dois dias.

Existem vários sinais de optimismo. "O comité espera que as condições económicas evoluam de forma a garantir mais aumentos graduais na taxa de juro", indica o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), destacando que os riscos a médio-prazo são "equilibrados" e retirando a referência a "riscos de curto-prazo".

A Fed assinala ainda que a inflação está, "no médio-prazo", perto da meta definida pelo banco central norte-americano. Na segunda-feira foi revelado que em Março a inflação chegou aos 2% pela primeira vez desde abril de 2012.

Apesar de notar que o crescimento do investimento empresarial está forte, a Fed deixou cair uma referência dada em Março do "fortalecimento nos meses recentes" do crescimento económico, nota a Bloomberg. Isto porque o PIB norte-americano cresceu 2,3% no primeiro trimestre deste ano, o que compara com uma média de 3% nos últimos três trimestres.

A taxa directora tinha sido aumentada em Março, mas não era expectável que voltasse a aumentar na reunião deste mês. Ainda assim, as pressões inflacionistas nos Estados Unidos (EUA) já levaram os economistas a rever em alta a previsão para subidas este ano de três para quatro.



De acordo com a Bloomberg, os investidores esperam que a taxa de juro suba pela segunda vez este ano na reunião da Fed de Junho. No ano passado, a Fed, ainda liderada por Janet Yellen, subiu três vezes a taxa directora.