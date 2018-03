Fed está a subir juros, bancos ainda não

Há um "braço-de-ferro" por parte dos grandes bancos norte-americanos para começar a subir juros. Apesar de a Reserva Federal dos EUA já ter começado a inverter o ciclo de taxas de juro em mínimos - o banco central aumentou a taxa dos fundos federais para um intervalo entre 1,5% e 1,75% -, as maiores instituições financeiras do país têm resistido em acompanhar a normalização das taxas. Mas, com a Fed a acelerar a subida dos juros, está a tornar-se cada vez mais difícil bloquear soluções mais vantajosas para os clientes, sobretudo quando os bancos online mais pequenos estão a aumentar a concorrência na captação de depósitos. Os quatro maiores bancos dos EUA em depósitos - JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e Citi - estão a pagar menos de 0,4% pelas poupanças dos seus clientes, segundo dados do Goldman Sachs, citados pelo Financial Times. Já entidades mais pequenas dão bem mais pelos depósitos. O Marcus, o banco online do Goldman Sachs, e o Barclays oferecem uma remuneração de 1,5%. O PurePoint Financial garante 1,6%. Com a promessa de, pelo menos, mais duas subidas de juros nos EUA este ano, começam a faltar os argumentos para os grandes bancos não acompanharem este movimento de subida de juros.

Jornalista