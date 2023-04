FMI antecipa regresso dos juros baixos ou negativos nas maiores economias do euro

Alemanha e França – e também Japão – estão entre os países nos quais a taxa de juro “natural”, com efeitos neutros sobre a economia, deverá trilhar abaixo do zero após ter sido ultrapassada a crise inflacionista.



O tempo necessário para que os bancos centrais alcancem a estabilização de preços poderá demorar, mas uma vez ultrapassada a atual inflação elevada o aperto monetário poderá ceder novamente lugar a taxas de juro baixas ou ultrabaixas nas economias avançadas. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê o regresso à tendência pré-pandémica, e no caso das maiores economias do euro a uma tendê

