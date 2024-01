Juros do BCE vão descer. Pode é ser ainda mais tarde

As expectativas do mercado para o primeiro corte de taxas têm sido adiadas à medida que os membros do banco central têm sinalizado que havia demasiado otimismo. Os analistas alertam que a nova subida da inflação e as tensões no mar Vermelho são os maiores riscos.

Juros do BCE vão descer. Pode é ser ainda mais tarde









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Juros do BCE vão descer. Pode é ser ainda mais tarde O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar