Mercado aposta que corte de juros da Fed foi o primeiro de uma série global

Os operadores não tiveram que esperar muito tempo por um corte dos juros nos Estados Unidos destinado a combater o impacto económico do coronavírus. Mas, agora, já querem mais.

As apostas em mais cortes das taxas de juro pela Reserva Federal até o fim do ano aumentaram depois do corte de emergência de 50 pontos base na terça-feira. Os contratos futuros apontam agora que os juros nos EUA devem cair outros 50 pontos base em 2020. E, do outro lado do Atlântico, as apostas em reduções dos juros pelo Banco da Inglaterra e Banco Central Europeu também aumentaram.

O corte de emergência do Fed veio logo após um comunicado coordenado dos ministros das Finanças do G-7, o qual não impressionou muito os investidores.