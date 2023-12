Mercados põem todas as fichas nos cortes de juros em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação global começa a dar sinais cada vez mais sólidos de que está a ser domada pela agressividade dos bancos centrais. À medida que grandes autoridades monetárias – incluindo Zona Euro, Estados Unidos e Inglaterra, mas também Suíça e Noruega – fecham o ano com as taxas de juro de referência no pico dos respetivos ciclos, analistas e investidores apostam tudo nos cortes esperados para o próximo

...