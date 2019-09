Em termos formais, a decisão final caberá ao Conselho Europeu onde foi inicialmente tomada a decisão de nomear a atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a liderança do BCE.



Ou seja, o mais provável é que a nomeação seja confirmada e que a 1 de novembro Christine Lagarde entre nas instalações de Frankfurt, a sede do BCE, como presidente do banco central da Zona Euro para um mandato de oito anos.



Mario Draghi abandona o cargo a 31 de outubro após oito anos à frente do BCE. Mas, até lá, o presidente do banco central ainda terá reuniões de política monetária que serão decisivas para o futuro da Zona Euro. A francesa convenceu assim a maioria dos eurodeputados que a ouviu esta manhã numa audição no Parlamento Europeu. Respondendo às questões, Christine Lagarde deixou claro que irá seguir a atual estratégia de Draghi, mas espera que não seja necessário um momento como o "whatever it takes" do atual presidente em 2012.Em termos formais, a decisão final caberá ao Conselho Europeu onde foi inicialmente tomada a decisão de nomear a atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a liderança do BCE.Ou seja, o mais provável é que a nomeação seja confirmada e que a 1 de novembro Christine Lagarde entre nas instalações de Frankfurt, a sede do BCE, como presidente do banco central da Zona Euro para um mandato de oito anos.Mario Draghi abandona o cargo a 31 de outubro após oito anos à frente do BCE. Mas, até lá, o presidente do banco central ainda terá reuniões de política monetária que serão decisivas para o futuro da Zona Euro.

A comissão dos Assuntos Económicos e Monetários deu um parecer favorável esta quarta-feira, 4 de setembro, à nomeação de Christine Lagarde para ser a próxima presidente do Banco Central Europeu (BCE).A votação terá de ser confirmada no plenário do Parlamento Europeu na sessão de 16 a 19 de setembro. No entanto, não é expectável que haja mudanças no sentido de voto nos principais grupos parlamentares, o que permitirá a Lagarde ter uma maioria também no plenário.