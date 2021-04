Powell diz ser cedo para abrandar apoio, apesar de otimismo

Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos EUA, considera que ainda é preciso percorrer “um longo caminho” até começar a pensar em abrandar os programas de apoio monetário, apesar de alertar que não será necessário o banco central cumprir as suas metas da inflação e do emprego para tirar o pé do acelerador.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...