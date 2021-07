Powell mantém bazuca de 120 mil milhões de dólares por mês e juros em mínimos

a atual compra de dívida em 120 mil milhões de dólares por mês e as taxas de juro diretoras em mínimos históricos no intervalo entre 0% e 0,25%. "A Reserva Federal está empenhada em usar toda a sua caixa de ferramentas para apoiar a economia dos Estados Unidos neste momento desafiador, promovendo assim as suas metas de emprego e estabilidade de preços", começa por dizer, na mesma nota, que adianta sublinha novamente uma subida da inflação, "refletindo em grande parte fatores transitórios".



A Reserva Federal dos Estados Unidos manteve todas as suas ferramentas em cima da mesa, como era esperado pelos analistas, numa altura em que a economia ainda está em processo de recuperação e a propagação da covid-19 no país voltou a aumentar.

Em meados de junho, o número de novos infetados com covid-19 estava em mínimos, na casa dos 14.000 por dia, e a velocidade com que o plano de vacinação estava a ser executado (mais de 1 milhão de doses por dia) dava a ideia de que as metas estabelecidas pela Casa Branca iam ser atingidas até mais cedo do que o previsto. Mas as expectativas foram ligeiramente defraudadas.





Em maio, Joe Biden, Presidente dos EUA, definiu um novo objetivo para a vacinação. Até 4 de julho teriam de estar vacinados 70% dos adultos norte-americanos com, pelo menos, uma dose. Contudo, a meta não foi atingida por uma escassa margem – vacinaram-se cerca de 69%. A própria Casa Branca reconheceu que falhou, nesta que foi a primeira vez que Biden não completou um objetivo sobre a execução do plano de vacinação. A juntar a este atraso, o número de novos casos de covid-19 está a subir, com a variante Delta a alastrar-se. Agora, este número atingiu quase os 90.000, um máximo desde março, mas ainda muito longe do pico de 250.000 de janeiro.





Todos estes fatores relacionados com a pandemia levaram a um novo adiamento da decisão definitiva sobre a retirada de estímulos - que deve ficar adiada até ao mítico simpósio anual de Jackson Hole, em agosto, que, por norma, traz novidades sobre a política monetária do banco central.