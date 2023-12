Powell resiste em declarar "vitória" contra a inflação. Cortes de juros foram discutidos

Leia Também Fed mais otimista quanto a economia e inflação

Leia Também Fed mantém juros inalterados. Prevê cortar mais em 2024

A possibilidade de cortes das taxas de juro diretoras foi discutida na reunião desta quarta-feira do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) da Reserva Federal norte-americana, bem como quando poderão começar a acontecer."Isso [os cortes de juros] começa a estar em cima da mesa e é claramente um tópico de discussão para o mundo e também o foi para nós na nossa reunião de hoje", afirmou o presidente Jerome Powell na conferência de imprensa, após a decisão de manter os juros inalterados, esta quarta-feira.No entanto, o responsável máximo do banco central afirmou que é "prematuro" declarar vitória contra a inflação, uma vez que "as leituras mais baixas da inflação nos últimos meses são bem-vindas, mas precisamos de ver mais indícios para construirmos confiança" sobre este ponto de vista.A possibilidade de uma nova subida de juros não está, por isso, "fora da mesa", disse: "estamos preparados para um novo aperto da política monetária, caso seja necessário". Não obstante, tal cenário é "pouco provável", acrescentou de seguida.Questionado sobre se apenas começaria a realizar cortes nas taxas de juro se a economia norte-americana entrasse em recessão em 2024, o presidente da Fed disse que não está dependente do crescimento económico e referiu-se à redução de juros como um retorno à "normalização" da economia."Estamos a par dos riscos de manter as taxas de juro elevadas por demasiado tempo", clarificou Jerome Powell. "Sabemos que é um risco e estamos muito focados em não cometer esse erro", referiu ainda.