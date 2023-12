Fed mais otimista quanto a economia e inflação

Leia Também Fed mantém juros inalterados. Prevê cortar mais em 2024

A Reserva Federal (Fed) norte-americana mostrou esta quarta-feira maior otimismo quanto à evolução da economia dos Estados Unidos.Nas previsões económicas hoje divulgadas, a Fed estima que a maior economia mundial feche este ano com um crescimento de 2,6%, mais cinco décimas do que os 2,1% antecipados em setembro.A instituição presidida por Jerome Powell vê também uma evolução mais favorável na inflação, medida pelo índice de despesas de consumo das famílias (PCE, na sigla em inglês). A Fed estima agora que a inflação feche o ano nos 2,8%, bem abaixo dos 3,3% avançados nas projeções de setembro.Para 2024, a Fed aponta para um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 1,4%, menos uma décima do que o projetado em setembro. Já quanto à inflação medida pelo PCE, a projeção é agora de 2,4% no próximo ano, uma décima abaixo dos valores divulgados em setembro.